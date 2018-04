Nestlé voit ses recettes progresser au premier trimestre

(ajoute précisions par région et activités)Zurich (awp) - Le géant de l'agroalimentaire Nestlé a vu ses recettes progresser au premier trimestre, portées par les produits pour animaux de compagnie, le café et les produits santé et nutrition. Le groupe a avancé dans sa restructuration et s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs d'ici 2020, a-t-il souligné jeudi."Nous nous réjouissons d'un solide démarrage dans l'année avec une contribution de toutes les régions à la croissance", s'est félicité Mark Schneider, directeur général (CEO) du groupe.Le chiffre d'affaires a progressé de 1,4% à 21,3 milliards de francs. Les acquisitions nettes ont augmenté les ventes de 0,2%, avec celle d'Atrium Innovations finalisée début mars, tandis que les effets de change ont pesé à hauteur de 1,6%.La croissance organique a atteint 2,8%, et même 2,9% en excluant les effets de la vente des activités confiserie aux Etats-Unis, tandis que la croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes, a enregistré une hausse de 2,6%.L'adaptation des prix a été de 0,2%, reflétant en grande partie les niveaux inférieurs de l'inflation dans les marchés émergents, précise le communiqué.Les recettes sont en ligne avec les attentes du consensus AWP. La croissance organique s'est même inscrite au-dessus de ces dernières, qui s'établissait à 2,5%, tout comme la croissance interne réelle RIG attendue à 1,9%.L'adaptation stratégique du portefeuille s'est poursuivie avec l'acquisition d'Atrium Innovations et la vente des activités de confiserie aux Etats-Unis. Le groupe a conclu un accord pour le rachat de Terrafertil ainsi que pour sortir des activités liées à l'eau au Brésil.TOUTES LES RÉGIONS EN CROISSANCELa croissance organique a atteint 1,2% dans la zone Amériques, profitant d'une progression aux Etats-Unis et d'une bonne dynamique en Amérique latine, à l'exception du Brésil, où l'environnement commercial reste difficile.Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance organique s'est inscrite à 2,2%, mais l'évolution a été contrastée entre les différentes régions. Les baisses de prix en Europe de l'Ouest ont pesé tandis que le reste de la zone a profité d'une meilleure dynamique.La croissance organique la plus élevée a été enregistré dans la zone Asie, Océanie et Afrique subsaharienne, où elle a progressé de 4,7%.Nestlé Waters a enregistré une croissance organique de 0,5%, notamment grâce à l'adaptation des prix, qui a atteint 1,7% en raison de l'inflation des coûts, notamment dans la distribution. Les marques S. Pellegrino et Perrier ont continué à être le principal moteur de Nestlé Waters dans le monde.Les autres activités, c'est-à-dire Nespresso, Nestlé Health Science et Nestlé Skin Health, ont inscrit une croissance organique de 6,4%, porté par une hausse des volumes (RIG) et des prix.Le géant veveysan a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, à savoir une croissance organique comprise entre 2% et 4% et une amélioration de la marge opérationnelle courante récurrente. Les coûts de restructuration devraient avoisiner 700 millions de francs. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse.ol/lk(AWP / 19.04.2018 08h30)