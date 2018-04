Netanyahu: Israël a des "preuves concluantes" d'un programme nucléaire iranien secret

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que son pays disposait de nouvelles "preuves concluantes" d'un programme secret iranien pour se doter de l'arme nucléaire.Le Premier ministre israélien, virulent détracteur de l'accord international sur les activités nucléaires de l'Iran, a présenté à la presse à Tel-Aviv et en direct devant les télévisions israéliennes ce qu'il a décrit comme "les copies exactes" de dizaines de milliers de documents originaux iraniens obtenus il y a quelques semaines au prix d'une "formidable réussite dans le domaine du renseignement".Ces documents contenus sur papier ou sur CD et servant de décor à la déclaration de M. Netanyahu constituent des "preuves nouvelles et concluantes du programme d'armes nucléaires que l'Iran a dissimulé pendant des années aux yeux de la communauté internationale dans ses archives atomiques secrètes", a-t-il dit.Ces documents montrent que, malgré les assurances des dirigeants iraniens affirmant n'avoir jamais cherché à avoir l'arme nucléaire, "l'Iran a menti, et sacrément !", a-t-il déclaré.M. Netanyahu s'exprimait à l'approche de la date butoir du 12 mai fixée par le président américain Donald Trump pour décider ou non de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 par six grandes puissances, dont les Etats-Unis, avec la République islamique.(©AFP / 30 avril 2018 17h51)