Netanyahu à l'Iran: "ne testez pas la détermination d'Israël"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde dimanche l'Iran contre toute agression, brandissant un fragment présenté comme un morceau d'un drone provenant de Syrie, abattu la semaine dernière au-dessus du territoire israélien."Ne testez pas la détermination d'Israël!" a lancé M. Netanyahu à la Conférence sur la sécurité de Munich, avant d'interpeller à l'aide du morceau de drone le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif."Voilà un bout du drone iranien! M. Zarif, vous le reconnaissez? Vous devriez, c'est le vôtre!" a-t-il martelé, alors que le chef de la diplomatie iranienne devait s'exprimer plus tard dans la matinée devant le même public munichois.M. Netanyahu a aussi lancé une attaque personnelle contre M. Zarif, l'accusant de "mentir avec éloquence".Israël affirme avoir abattu l'appareil sans pilote au-dessus de son territoire. En représailles, l'armée de l'air israélienne a détruit la base d'où le drone serait parti en Syrie. Un F-16 israélien a cependant été abattu au cours de l'opération, une première depuis 1982, entraînant des raids contre des cibles syriennes et iraniennes présumées en Syrie.La première confrontation ouvertement déclarée entre Israël et l'Iran sur la scène syrienne laisse craindre une escalade du conflit, même si jusqu'ici les deux pays semblent vouloir éviter la guerre ouverte."Israël ne laissera pas le nœud du terrorisme lui enserrer la gorge", a prévenu M. Netanyahu, affirmant par ailleurs que dans "un peu plus d'une décennie" le régime de Téhéran disposera de l'arme atomique.Il a fait un parallèle entre l'accord sur le nucléaire iranien négocié avec les grandes puissances et celui de Munich de 1938 signé pour apaiser Adolf Hitler."Un accord destiné à apaiser, comme il y a 80 ans, a seulement rendu plus déterminé le régime et rendu la guerre plus probable. L'accord sur le nucléaire avec l'Iran est le début du compte à rebours vers un arsenal nucléaire iranien", a-t-il dit."L'Iran cherche à dominer le monde par l'agression et le terrorisme. Il développe des missiles balistiques pour atteindre l'Europe et les Etats-Unis aussi", a-t-il aussi accusé: "c'est à mon avis la plus grande menace existante pour le monde"."Une fois équipée d'armes nucléaires, l'agression iranienne sera incontrôlable et elle visera le monde entier", a affirmé M. Netanyahu.(©AFP / 18 février 2018 11h32)