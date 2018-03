Netanyahu à nouveau interrogé dans une affaire de corruption présumée, selon les médias

Les policiers israéliens se sont rendus lundi matin à la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem pour l'interroger dans l'une des enquêtes pour corruption présumée menaçant son long règne, ont rapporté les médias.M. Netanyahu est interrogé dans l'affaire dite "Bezeq", du nom du plus important groupe israélien de télécommunications, et doit être confronté pour la première fois aux informations fournies aux policiers par un témoin clé, Nir Hefetz, l'un de ses hommes de confiance, ont dit les médias.L'épouse de M. Netanyahu, Sara, un de ses fils, Yair, ainsi que le principal actionnaire de Bezeq, Shaul Elovitch, et l'épouse de ce dernier, Iris, doivent aussi être interrogés, ont rapporté les médias.Un porte-parole de la police s'est contenté de confirmer "différentes activités d'investigation" dans le cadre de cette enquête, sans citer le nom des Netanyahu.La police cherche à savoir si les Netanyahu ont cherché à s'assurer une couverture propice de la part du site d'information Walla en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, selon la presse.Walla est la propriété de Shaul Elovitch.C'est la neuvième fois que M. Netanyahu est interrogé dans les différentes affaires le concernant directement ou indirectement.La police a recommandé le 13 février son inculpation dans deux d'entre elles.Cette succession de coups durs remet en question l'avenir du Premier ministre, au pouvoir depuis près d'une décennie et sans rival apparent.M. Netanyahu proclame son innocence sur tous les fronts, dénonce une "chasse aux sorcières" et affirme sa ferme intention de rester à son poste.(©AFP / 26 mars 2018 09h46)