Netanyahu accuse l'Iran de déployer des armes en Syrie contre Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mardi l'Iran de vouloir déployer des "armes très dangereuses" en Syrie, où Téhéran soutient le régime, afin de détruire Israël.Israël accuse souvent l'Iran, son ennemi juré, de renforcer sa présence en Syrie voisine, où l'armée israélienne a mené des raids meurtriers contre des cibles iraniennes selon Téhéran."Le régime à Téhéran (...) cherche maintenant à déployer des armes très dangereuses en Syrie dans le but de nous détruire", a déclaré M. Netanyahu à l'issue d'un sommet trilatéral à Nicosie avec le président chypriote Nicos Anastasiades et le Premier ministre grec Alexis Tsipras.Accusant l'Iran de vouloir "établir des bases navales militaires" et des sous-marins en Méditerranée, il a estimé: "cela est une menace palpable pour chacun de nous".M. Netanyahu a affirmé ces dernières semaines qu'Israël ne permettrait pas à l'Iran de s'implanter militairement en Syrie où une guerre fait rage depuis 2011.Israël a été accusé par le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené des raids sur le sol syrien, notamment les 9 et 30 avril, qui ont provoqué la mort de militaires iraniens et syriens. L'Etat hébreu n'a pas revendiqué ces attaques.Lors de sa conférence de presse, M. Netanyahu n'a pas évoqué nommément l'accord sur le nucléaire iranien, dont il est un grand pourfendeur, alors que le président américain Donald Trump doit indiquer mardi si les Etats-Unis se retirent ou non de cet accord.Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a lui mis en garde contre un abandon de cet accord conclu entre les grandes puissances et Téhéran en 2015 pour éviter que l'Iran ne se dote de l'arme atomique."Annuler l'accord avec l'Iran pourrait aboutir à davantage de déstabilisation", a souligné le Premier ministre grec.(©AFP / 08 mai 2018 14h14)