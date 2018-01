Netanyahu en Inde, première visite d'un Premier ministre israélien en 15 ans

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé à New Delhi dimanche, première visite d'un chef de gouvernement israélien en 15 ans, promettant de resserrer les relations bilatérales.M. Netanyahu et son épouse Sara ont été accueillis à l'aéroport par le Premier ministre indien Narendra Modi, devenu en juillet le premier dirigeant indien à se rendre dans l'Etat hébreu."Cette visite constitue l'occasion de renforcer la coopération avec une puissance économique, sécuritaire, technologique et touristique mondiale", a déclaré le Premier ministre israélien dans un communiqué publié avant le voyage. "Le Premier ministre indien Modi est un ami proche d'Israël".M. Netanyahu n'est que le second chef de gouvernement israélien à se rendre en Inde, après Ariel Sharon en 2003.Il est accompagné d'une imposante délégation commerciale, avec des représentants des secteurs technologique, agricole et de la défense.L'Inde a annulé cependant en amont de cette visite une commande à 500 millions de dollars de 8.000 missiles antichar Spike fabriqués par la société d'armement israélienne Rafael.Israël est un gros fournisseur de matériel militaire pour New Delhi, avec environ un milliard de dollars d'équipements vendus chaque année.Les deux chefs du gouvernement se sont rendus à un mémorial en hommage aux soldats indiens ayant combattu pour la libération de Haifa pendant la Premier guerre mondiale. M. Netanyahu devait ensuite rencontrer le chef de a diplomatie Sushma Swaraj avant un dîner avec M. Modi.Au cours de son séjour qui s'achève le 19 janvier, M. Netanyahu se rendra à Bombay où il rencontrera des stars et des cadres de l'industrie cinématographique indienne.Il doit également participer à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Bombay durant lesquels un centre juif avait été pris d'assaut en 2008, faisant six morts dont un rabbin et son épouse.(©AFP / 14 janvier 2018 12h33)