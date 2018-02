Netanyahu juge "scandaleux" des propos du Premier ministre polonais sur les "auteurs juifs" de la Shoah

Munich (Allemagne) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a jugé samedi "scandaleux" des propos de son homologue polonais sur les "auteurs juifs" de la Shoah.Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki défendait la récente loi controversée punissant ceux qui établiraient une responsabilité polonaise dans l'Holocauste.Interrogé en Allemagne par un journaliste israélien, Ronen Bergman, qui demandait s'il serait puni en Pologne en racontant l'histoire de membres de sa famille déportés après avoir été dénoncés à la Gestapo par leurs voisins polonais durant la Seconde Guerre mondiale."Ce ne sera pas puni, ce ne sera pas considéré comme criminel que de dire qu'il y avait des auteurs polonais (du génocide juif), tout comme il y avait des auteurs juifs, des auteurs ukrainiens ou allemands", a dit Morawiecki en anglais lors de la Conférence de Munich sur la sécurité."Bien sûr qu'il n'y aura pas de poursuites contre les gens qui disent qu'il y avait des auteurs polonais, car il y en avait. Mais nous ne pouvons mélanger auteurs et victimes car ce serait une insulte envers tous les Juifs et tous les Polonais qui ont tant souffert pendant la Seconde Guerre Mondiale", a-t-il ajouté.M. Netanyahu, également présent à la Conférence de Munich sur la sécurité, a qualifié les propos de son homologue polonais de "scandaleux"."Il y a un problème lié à une incapacité de comprendre l'histoire et un manque de sensibilité face à la tragédie de notre peuple", a-t-il déclaré dans un communiqué de ses services.M. Netanyahu a ajouté qu'il avait l'intention de s'entretenir immédiatement de ce sujet avec Mateusz Morawiecki.Noa Landau, du journal israélien Haaretz, a réagi sur Twitter en dénonçant des propos "scandaleux", accusant par ailleurs la salle, qui avait applaudi la question du journaliste, de rester silencieuse face à la réponse du dirigeant polonais.Ronen Bergman a lui relevé sur Twitter que "la réaction (du Premier ministre polonais) était incroyable".(©AFP / 17 février 2018 20h41)