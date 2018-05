Netflix est de loin le service de streaming payant le plus utilisé en Suisse

Zurich (awp) - Netflix est de loin le service de vidéos à la demande par abonnement le plus utilisé en Suisse. La société américaine est suivie par Swisscom (Video-on-Demand) ou Spotify pour la musique, selon les résultats d'un sondage du cabinet d'études GfK Suisse.Environ 13% des sondés déclarent utiliser Netflix avec l'abonnement payant. Pour Swisscom et Spotify, la proportion se situe à 8%, pour Apple Music à 6% et pour AppleVideo (iTunes) à 5%. Pour Netflix, une part importante d'utilisateurs utilisent également le service sans payer grâce aux codes d'accès de l'entourage.Au niveau des utilisateurs, d'importantes différences existent selon les classes d'âge. Chez les jeunes de moins de 25 ans, la part des sondés déclarant être abonnés à Netflix atteint 25%, contre 15% pour Spotify et 14% pour Swisscom.Concernant les services de musique à la demande, les différences entre les classes d'âge sont également importantes. Ainsi, 74% des sondés entre 50 et 74 ans n'écoutent pas de musique en streaming, contre 58% chez les 26 à 49 ans, et plus que 45% chez les 19 à 25 ans.Dans l'ensemble, il ressort de l'étude que les services de vidéos à la demande sont plus appréciés que ceux de musiques, 64% des sondés n'utilisant pas du tout ces derniers. En ce qui concerne le streaming de vidéos, seulement 29% des personnes interrogés y renoncent complètement.Globalement, il y a peu de différences concernant l'utilisation du streaming entre les hommes et les femmes ou entre les régions linguistiques, précisent les auteurs de l'étude.kw/rw/ol(AWP / 23.05.2018 08h46)