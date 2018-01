Netflix: nouveau gain record d'abonnés au dernier trimestre

NETFLIX

San Francisco - Le service de streaming Netflix a enregistré un gain record d'abonnés au quatrième trimestre de 2017, pour atteindre près de 117 millions d'utilisateurs dans le monde, faisant s'envoler le titre en Bourse.Le groupe américain a attiré 8,3 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre, dont près de 2 millions au Etats-Unis et 6,36 millions à l'international.Il s'agit "du gain trimestriel d'abonnés le plus élevé de notre histoire", a relevé le groupe dans sa "lettre aux actionnaires" détaillant ses résultats.Le gain de nouveaux abonnés sur toute l'année 2017 atteint 24 millions, portant le total à environ 117 millions d'abonnés (dont 110 millions d'abonnés payants). Il en espère encore 6,35 millions de plus au premier trimestre 2018.Le groupe attribue cette performance à ses "contenus originaux", citant notamment des succès comme les séries "13 Reasons Why", "Stranger Things" ou le film "Bright", production à gros budget avec la star Will Smith.Scruté par les marchés, ce chiffre faisait bondir le titre à Wall Street: il prenait plus de 8% dans les échanges électroniques suivant la clôture.Netflix a aussi récolté les fruits de ses investissements massifs à l'international, segment qui a représenté 135 millions de dollars de bénéfice sur le trimestre, contre une perte de 67 millions à la même période de 2016. Il anticipe un bénéfice à l'international de 234 millions au premier trimestre 2018.Sur toute l'année 2017, l'international a dégagé 227 millions de dollars de bénéfices, première contribution annuelle positive aux résultats de Netflix.Le bénéfice net trimestriel total ressort pour sa part à 186 millions de dollars, quasiment triplé par rapport aux 67 millions dégagés au dernier trimestre 2016. Le bénéfice ajusté par action ressort à 41 cents, conforme aux attentes des analystes.Le chiffre d'affaires du trimestre, à 3,3 milliards (+35%), est aussi conforme aux attentes moyennes des analystes.Sur l'année, Netflix a dégagé un chiffre d'affaires de 11,7 milliards (+33%) et un bénéfice net triplé à 559 millions de dollars.En outre, Netflix a annoncé l'arrivée à son conseil d'administration du Français Rodolphe Belmer, patron de l'opérateur satellite européen Eutelsat et ancien responsable chez Canal+.jc/elm(©AFP / 23 janvier 2018 01h46)