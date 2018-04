Nette baisse du taux de chômage en mars (Seco)

Zurich (awp) - Le taux de chômage en Suisse a nettement reflué en mars, passant à 2,9% après 3,2% en février, son plus bas niveau en trois ans et demi, a annoncé lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).Le taux de sans emplois pendant le mois sous revue est ressorti en dessous des prévisions des économistes interrogés par AWP, qui tablaient unanimement sur 3,0%.Au total, 130'413 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 13'517 de moins que le mois précédent. Sur un an, le nombre de personnes sans emploi a chuté de 14,4%, a détaillé le Seco dans un communiqué.Les statisticiens fédéraux ont indiqué qu'outre des éléments conjoncturels et saisonniers, des ajustements techniques concernant l'enregistrement des chômeurs ont également impacté les données en mars. Environ 4000 chômeurs sont touchés par ces ajustements.Des baisses notables ont été observées dans la partie romande et au Tessin, où le taux de chômage a reflué sur un mois de 0,4 point de pourcentage à 4,0%. Un repli important a également été constaté chez les demandeurs d'emplois étrangers (-0,7 point), ainsi que chez les jeunes de 15 à 24 ans (-0,4 point).al/buc(AWP / 09.04.2018 08h15)