Nette hausse des résultats de BKW en 2017, mais prudence pour la suite

(ajoute détails financiers, dividende)Berne (awp) - L'énergéticien BKW a enregistré des résultats en croissance l'an dernier, soutenus par le renforcement des activités de services, les ventes d'électricité et la maîtrise des coûts, a annoncé mardi le groupe bernois. Fort de cette performance financière, les actionnaires verront leur rétribution augmenter. La direction est cependant prudente pour la suite.Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 5,1% à 2,6 mrd CHF, porté notamment par l'activité infrastructure et technique du bâtiment. Selon BKW, "les infrastructures en partie vétustes et nécessitant des assainissements en Allemagne, en Suisse et en Autriche requièrent des investissements considérables. Dans ce contexte, la demande de services d'ingénierie augmente constamment".Le groupe a aussi profité l'année dernière de nombreuses acquisitions - avec pas moins de 20 sociétés rachetées - pour développer ses compétences en ingénierie et en technique du bâtiment.BKW a également continué à réduire les coûts d'exploitation de ses centrales, poursuivant notamment le démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg, prévue pour fin 2019. Le groupe a également résilié fin 2017 le contrat de prélèvement auprès de la centrale française de Fessenheim. En parallèle, la société a renforcé sa présence dans l'éolien et l'hydraulique.Grâce à ces mesures, le résultat d'exploitation (Ebit) a gagné 9,6% à 379 mio CHF et le bénéfice net a bondi de 15,9% à 270,6 mio.Pour l'année en cours, le groupe bernois table sur un résultat opérationnel entre 340 et 360 mio CHF, en repli par rapport à l'exercice écoulé. "Les ventes d'énergie seront encore affectées par la baisse des prix de l'électricité", mais "une grande partie de ces effets négatifs devrait cependant être compensée par une gestion professionnelle des activités liées à l'énergie" et par une bonne gestion des coûts, a souligné la direction.Dans l'immédiat, les actionnaires profiteront des solides résultats annuels, leur dividende étant relevé de 20 centimes à 1,80 CHF par action.al/fr(AWP / 20.03.2018 10h00)