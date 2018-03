Nette hausse du bénéfice pour BKW l'an dernier

Berne (awp/ats) - BKW a enregistré de nouveaux résultats en croissance l'an dernier. Le groupe énergétique bernois a vu son bénéfice net bondir de 15,9% à 271 millions de francs.La poursuite de l'extension des activités de services, l'adaptation réussie des ventes d'énergie aux nouvelles conditions du marché et le maintien de la gestion cohérente des coûts ont fortement contribué à ce bon résultat, explique mardi BKW dans un communiqué.Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 5,1% à 2,58 milliards de francs. Le résultat opérationnel d'exploitation (Ebit) a gagné 9,6% à 379 millions.Pour l'année en cours, le groupe bernois table sur un bon résultat opérationnel, compris entre 340 et 360 millions de francs. Les ventes d'énergie seront encore affectées par la baisse des prix de l'électricité, mais une grande partie de ces effets négatifs devrait être compensée par une gestion professionnelle des activités liées à l'énergie et par une bonne gestion des coûts.ats/al(AWP / 20.03.2018 08h23)