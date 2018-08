Neurones: l'activité progresse au 1S, les objectifs annuels maintenus

Neurones

Paris - La société française de conseil et services informatiques Neurones a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% à 243,1 millions d'euros au premier semestre et a confirmé ses objectifs annuels.En données organiques (à périmètre et taux de changes constants), l'activité a progressé de 5,1% sur les six premiers mois de l'année, a précisé le groupe dans un communiqué.Le résultat opérationnel du semestre s'établit pour sa part à 8,5% du chiffre d'affaires.La société basée à Nanterre, dans la région parisienne, a par ailleurs confirmé ses prévisions sur l'ensemble de l'année 2018, à savoir un objectif de chiffre d'affaires "autour de 490 millions d'euros", ainsi qu'un résultat opérationnel "d'environ 9% du chiffre d'affaires".Neurones, qui emploie plus de 5.100 personnes, avait réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 485 millions d'euros.as/fka/LyS(©AFP / 01 août 2018 16h33)