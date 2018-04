New Value doit procéder à un correctif de valeur

Zurich (awp) - La société de participation New Value a dû procéder à un correctif de valeur. Ce changement s'explique par l'attende de décisions importantes dans la réalisation de rondes de financement et de réorganisations structurelles d'entreprises en portefeuille, a indiqué la société lundi soir.Les incertitudes liées à ces prochains changements ont été prises en compte pour l'établissement des résultats annuels fin mars. L'adaptation des risques entraîne une diminution de 0,22 franc par action de la valeur nette interne (VNI). Lors de la présentation des chiffres semestriels, fin septembre dernier, la VNI était de 2,16 francs par action.ra/rp(AWP / 09.04.2018 22h15)