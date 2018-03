New York: un hélicoptère s'écrase dans l'East River, au moins deux morts

New York - Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé dimanche soir dans l'East River à New York, faisant au moins deux morts, selon un porte-parole du maire de la ville.La police a confirmé qu'un hélicoptère s'était écrasé dans la rivière. Elle a annoncé une conférence de presse pour peu après 21 heures locales (01H00 GMT), sans confirmer aucun bilan dans l'immédiat.La chaîne New York 1 a elle parlé de cinq morts, sur les six personnes qui étaient selon elle à bord de l'appareil, citant des sources proches de la police.Seul le pilote aurait survécu, selon la chaîne, citant des sources de police. Le porte-parole du maire, Eric Phillips, a aussi évoqué un survivant.L'accident est survenu peu après 19 heures, en fin de journée ensoleillée, à proximité de la 90e rue, dans le quartier de l'Upper East Side.Aucune cause n'a été immédiatement évoquée pour cet accident, mais les médias ont évoqué un appel de détresse du pilote juste avant le drame, évoquant un problème de moteur.Plusieurs chaînes de télévision ont montré des images de l'hélicoptère rouge sombrant dans la rivière. Il appartenait à une société dénommée Liberty, qui organise des vols pour les touristes souhaitant survoler la métropole américaine.(©AFP / 12 mars 2018 01h26)