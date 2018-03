Newron a réduit sa perte grâce au lancement de Xadago sur plusieurs marchés

Zurich (awp) - Le laboratoire italien Newron, coté à SIX, a accusé une nouvelle perte en 2017, toutefois divisée par trois en comparaison annuelle. Le lancement de Xadago sur plusieurs marchés et un paiement d'étape ont permis à la société de relever un peu la tête. Elle affirme toujours être suffisamment financée à moyen terme.La perte nette de Newron a atteint 5,3 mio EUR, contre un résultat négatif de 15,2 mio en 2016, indique jeudi la société pharmaceutique basée à Bresso. Cette dernière a doublé son chiffre d'affaires à 13,4 mio EUR.La commercialisation de Xadago (safinamide) pour le traitement de la maladie de Parkinson a marqué l'année de son empreinte. Le produit a été lancé notamment aux Etats-Unis, ce qui a valu un paiement d'étape de 11,3 mio EUR au laboratoire transalpin, mais également au Portugal, en Autriche et en Finlande. Le médicament est désormais disponible dans 14 pays d'Europe.Grâce notamment aux ventes de Xadago, Newron dispose de liquidités à hauteur de 60,1 mio EUR, contre 46,4 mio douze mois auparavant. Cette somme sera suffisante pour soutenir l'activité de la société pharmaceutique jusqu'en 2020, assure la direction.fr/rp(AWP / 01.03.2018 07h59)