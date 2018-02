Newron: l'administrateur Bo Jesper Hansen annonce son départ

Zurich (awp) - Un changement va se produire au conseil d'administration de Newron Pharmaceuticals: l'administrateur Bo Jesper Hansen a annoncé son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l'assemblée générale du 27 mars prochain. Il est membre non-exécutif de cet organe, a rappelé Newron jeudi soir.Du point de vue actuel, il n'est pas prévu de proposer l'élection d'un nouveau membre non-exécutif de l'organe de surveillance.L'administrateur sortant est membre du comité d'audit et risques du conseil d'administration et directeur du comité recherche et développement. Don de Bethizy prendra la direction du comité de recherche et développement en tant qu'administrateur indépendant.yr/rp(AWP / 08.02.2018 21h21)