Newron: le partenaire Zambon fait homologuer le Xadago en Australie

Zurich (awp) - Newron pourra faire distribuer son médicament Xadago (safinamide) contre la maladie de Parkinson en Australie, par le biais de partenariats en chaîne. Zambon, partenaire de distribution privilégié du laboratoire transalpin, avait confié à Seqirus, un distributeur de produits thérapeutiques de référence en Océanie, la tâche d'obtenir l'approbation des autorités australiennes pour ce médicament, détaillent vendredi Newron et Zambon dans un communiqué conjoint.Le Xadago est pour l'heure commercialisé par Zambon en Suisse et dans treize pays de l'Union européenne. Homologué depuis juillet 2017 aux Etats-Unis, la préparation y est distribuée par US Worldmeds. L'approvisionnement du marché japonais a été confié à Meiji Seika Pharma, depuis le feu vert des autorités nippones en octobre dernier.Des demandes d'homologation ont été déposées au Brésil, au Canada, en Colombie et en Israël notamment.jh/fr(AWP / 30.11.2018 08h01)