Newsnet étend son offre publicitaire au portail d'information tessinois tio.ch

Zurich, le 3 avril 2018 - Newsnet, groupement des sites de News de Tamedia: 24heures.ch, tdg.ch, lematin.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch, tagesanzeiger.ch et bazonline.ch, élargit son offre publicitaire au Tessin. Désormais, les clients peuvent également réserver leur publicité en ligne sur le portail d'information partenaire tio.ch.En Suisse romande et alémanique, Newsnet a déjà conquis près de cinq millions d'Unique Clients par mois. L'intégration de tio.ch a fait grimper le taux de pénétration à plus de 5,6 millions d'Unique Clients dans toute la Suisse. Grâce à l'offre élargie de Newsnet, les clients profitent d'une combinaison publicitaire en ligne attractive à l'échelle nationale, couvrant toutes les régions linguistiques de Suisse.Newsnet est né en 2008 de l'union des sites de News de la Basler Zeitung, de la Berner Zeitung, du Bund et du Tages-Anzeiger. En 2012, les sites de News de Suisse romande de 24 heures, du Matin et de la Tribune de Genève les ont rejoints.Tino Grimm, Head of Projects Digital Sales, Tamedia Advertising+41 44 248 41 37, tino.grimm@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 03.04.2018 11h02)