Nexans, qui a accéléré sa transformation, double son bénéfice net en 2017

NEXANS

Paris - Le fabricant de câbles Nexans, qui a accéléré sa transformation, a doublé son bénéfice net sur l'exercice 2017 à 125 millions d'euros et renoué avec la croissance organique, a-t-il annoncé jeudi.Le chiffre d'affaires 2017 a progressé de 9,6% à 6,37 milliards d'euros. La croissance organique (à taux de change et cours des métaux constants) ressort à 5,1%, tirée par les activités liées aux câbles haute-tension sous-marins, selon un communiqué.Le second semestre de l'année a été marqué par une accélération de la croissance organique, malgré un ralentissement des activités en Amérique du Sud et de celles liées au secteur du pétrole et de l'énergie en Asie."Cette évolution est portée par la conjonction d'une forte hausse des métiers de haute tension sous-marine (+45%), qui perdure depuis le début de l'année, et d'une reprise au second semestre des ventes des câbles destinés au bâtiment et aux opérateurs d'énergie", détaille le communiqué.Ce contexte a permis d'améliorer la marge opérationnelle.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), sur lequel le groupe base ses prévisions internes, s'affiche à 411 millions d'euros pour l'année, soit une progression de 9,6%.L'exercice 2017 marque la fin d'un plan stratégique triennal, au cours duquel le groupe a "accéléré sa transformation et rempli ses engagements de doubler sa profitabilité", commente Arnaud Poupart-Lafarge, directeur général de Nexans, cité ans le communiqué.Le groupe s'attend encore à une "croissance durable et rentable" sur la période de 2018 à 2022, pour laquelle il a présenté un nouveau plan en décembre.Nexans vise une croissance organique de ses ventes de 25% à l'horizon 2022, pour atteindre 6 milliards d'euros de ventes à prix constants. Il cible aussi une progression de 50% de son excédent brut d'exploitation à 600 millions d'euros.vac/soe/tes(©AFP / 15 février 2018 07h42)