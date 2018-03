Nexans: sur le départ, le directeur général promet une "complète continuité"

NEXANS

EURONEXT

Paris - Le directeur général du groupe Nexans, Arnaud Poupart-Lafarge, a promis lundi une "complète continuité" pour l'entreprise et le plan stratégique qu'il a lancé en fin d'année dernière, au lendemain de l'annonce de son départ pour "raisons personnelles".Son adjoint Pascal Portevin, qui accompagnera la transition, a indiqué pour sa part qu'il ne serait pas candidat au poste de directeur général.Lors d'une conférence téléphonique, M. Poupart-Lafarge a expliqué que son départ n'avait pas pour cause la prise d'un autre poste ailleurs ni un conflit avec le conseil d'administration."Je ne quitte pas Nexans pour un autre emploi. Je ne peux pas rêver mieux que d'être directeur général de Nexans", a-t-il dit.Et "ce n'est certainement pas un conflit" avec le conseil avec lequel "je travaille en complète harmonie" qui est à l'origine du départ, a-t-il poursuivi. Le directeur général a indiqué qu'il ne souhaitait pas évoquer les "raisons personnelles" qui ont motivé son départ."Le conseil m'a demandé de travailler dans la pleine continuité, ce qui veut dire que l'entreprise est en bon ordre", a dit M. Poupart-Lafarge.Nexans "continue avec le plan stratégique que j'ai présenté récemment" (en décembre NDLR) et avec l'organisation que j'ai mise en place pour exécuter le plan stratégique", a-t-il souligné. "Les responsabilités de l'équipe de direction restent exactement les mêmes qu'hier'"."En termes de développement interne et externe, il y aura une complète continuité, qui sera assurée par l'équipe de direction actuelle", a-t-il insisté.M. Poupart-Lafarge a ajouté qu'il allait "travailler étroitement" avec le directeur général adjoint Pascal Portevin, pendant la période de transition jusqu'à la nomination de son successeur. Il a accepté d'assurer cette transition jusqu'à fin septembre au plus tard.De son côté, M. Portevin a confirmé que sa "mission était d'assurer la continuité entre Arnaud (Poupart-Lafarge) et son successeur".Nexans a annoncé dimanche le départ de son directeur général pour "raisons personnelles"et le choix M. Portevin pour accompagner la transition, avec des "responsabilités élargies".Le conseil d'administration a lancé un processus de recrutement interne et externe pour choisir un nouveau directeur général.A la Bourse de Paris, l'action Nexans était en recul lundi après cette annonce. En milieu de journée, elle avait toutefois réduit sa baisse à 3,59% à 42,73 euros à 13h32, après avoir lâché jusqu'à 8% dans la matinée.sbo/tq/az(©AFP / 19 mars 2018 13h05)