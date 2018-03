NextRadio TV (BFM TV) veut aussi faire payer ses chaînes (Free)

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

M6 - METROPOLE TELEVISION SA

ILIAD

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +

ALTICE

Paris - Le groupe NextRadio TV, propriété du groupe de télécoms et médias Altice et qui contrôle notamment BFM TV, veut comme TF1 faire payer ses chaînes aux opérateurs télécoms qui diffusent ses programmes, a indiqué mardi Maxime Lombardini, le directeur général d'Iliad (Free)."Nous avons reçu une lettre recommandée qui ressemble à celle que nous avions reçue de TF1", a indiqué M. Lombardini lors de la conférence de presse des résultats d'Iliad à Paris."Nous sommes choqués par le fait que l'on veuille faire payer un signal qui existe pour tous les Français", a-t-il indiqué, sans préciser les sommes que demandait NextRadio TV.NextRadio TV vient d'être racheté par le groupe SFR (Altice), lui-même opérateur de télécom et concurrent d'Iliad. Les trois chaînes TNT que le groupe veut faire payer sont BFM TV, RMC découverte et Numéro 23, a précisé M. Lombardini.M. Lombardini a estimé que les pouvoirs publics "n'avaient plus d'autres choix que de prendre position", a-t-il ajouté, suggérant par exemple que la future loi sur l'audiovisuel en préparation interdise aux chaines diffusées sur la TNT de faire payer les opérateurs pour leurs programmes.Le conflit entre certaines chaînes de télévision et les opérateurs de télécoms comme Free sur la diffusion des programmes sur les box de ces derniers a atteint un sommet ces dernières semaines, avant de se calmer ces derniers jours.Orange vient d'annoncer qu'il avait trouvé un "nouvel accord de distribution global" avec TF1.Canal +, qui avait coupé le signal à la Une, a finalement accepté de le rétablir et poursuit ses discussions financières avec la chaîne.D'une manière générale, les opérateurs comme Free et Canal + veulent bien payer pour les services complémentaires proposé par TF1 comme le "replay" (visionnage en différé), mais ne veulent pas payer TF1 pour son signal en direct."Est ce qu'il faudra payer pour la Coupe du monde de football" que doit diffuser TF1 cet été, a demandé Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, présent à la conférence de presse."Les Français paient déjà une redevance", ils ne doivent pas avoir à payer "un impôt supplémentaire" pour regarder TF1, M6 et les chaines qui comme elles demandent une rémunération aux opérateurs, a-t-il affirmé.lby/ef/pid(©AFP / 13 mars 2018 13h20)