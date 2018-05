Nicaragua: le président Ortega participera au "dialogue national" (officiel)

Managua - Le président nicaraguayen Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo participeront au "dialogue national" qui doit s'ouvrir à compter de mercredi pour tenter de trouver une issue à la crise secouant ce pays d'Amérique centrale."Demain (mercredi) à partir de 10 heures du matin, une fois le dialogue national ouvert par les évêques (qui joueront les médiateurs), nous serons présents", a déclaré Rosario Murillo, également porte-parole du gouvernement, après presque un mois de manifestations qui ont fait au moins 53 morts.Le chef de l'Etat n'avait, jusqu'ici, pas fait savoir s'il comptait participer ou non au dialogue, renforçant la méfiance du camp adverse.Mardi, à la veille du début des pourparlers, les manifestations antigouvernementales se poursuivaient, ainsi que les coupures de routes, à travers le pays.Les étudiants, à l'origine des manifestations, se disent "disposés" à participer aux pourparlers tout en soulignant que les conditions pour entamer un dialogue ne sont pas réunies. "La répression, le harcèlement, les persécutions et les assassinats dans différentes parties du pays n'ont pas cessé", a déclaré lundi soir le président du Mouvement des étudiants du 19 avril (M-19A), Victor Cuadra.La contestation, qui a débuté le 18 avril après une réforme des retraites abandonnée depuis, dénonce la confiscation du pouvoir par le président Daniel Ortega, 72 ans, un ex-leader de la révolution sandiniste (1979) au pouvoir de 1979 à 1990 puis depuis 2007.(©AFP / 15 mai 2018 20h05)