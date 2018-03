Niger: trois gendarmes tués dans une attaque au nord de Niamey

Niamey - Trois gendarmes nigériens ont été tués lundi soir dans une attaque dans la région de Tillabéri (ouest), une zone instable frontalière du Mali et théâtre de nombreuses incursions de groupes jihadistes, a annoncé le ministère de la Défense mardi."Le lundi 12 mars 2918, aux environs de 21H40 (20H40 GMT), le poste de la gendarmerie nationale de Goubé a été attaqué par des éléments terroristes. Nous déplorons trois morts et un blessé dans nos rangs", selon un communiqué. Le ministre de la Défense "appelle toutes les forces de défense et de sécurité (FDS) à plus de vigilance et les exhorte à persévérer dans cette lutte contre les bandes terroristes et criminelles".Les radios privées Saraounia et Anfani FM avaient déjà fait état du même bilan dans la matinée alors qu'une source sécuritaire contactée avait confirmé l'attaque sans donner de chiffres.Goubé est un village situé à une quarantaine de km au nord de Niamey.La fusillade avec les gendarmes a duré "une trentaine de minutes", et "l'arrivée des renforts" a fait "fuir" les assaillants, probablement vers le Mali, selon la radio Saraounia.La région est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes jihadistes, visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés.Fin octobre 2017, douze gendarmes nigériens avaient été tués dans une attaque dans la ville d'Ayorou, près de la frontalière du Mali. Le 4 octobre 2O17, quatre soldats américains et quatre militaires nigériens avaient été tués dans une embuscade dans cette même région.(©AFP / 13 mars 2018 19h22)