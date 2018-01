Nigeria: interpellation de soutiens aux filles de Chibok

Des dizaines de filles de Chibok ont été libérées après des négociations





Abuja - La police nigériane a détenu brièvement mardi des militants qui manifestaient pour demander la libération des lycéennes de Chibok enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en 2014, a affirmé une responsable du mouvement de soutien aux jeunes filles.Plusieurs membres du groupe Bring Back Our Girls (BBOG), ont été détenus dans la matinée pour avoir manifesté à Abuja, la capitale fédérale, selon la coordinatrice de BBOG, Aisha Yesufu.Le mouvement organise régulièrement des manifestations à Abuja et à Lagos pour appeler le gouvernement à obtenir la libération de celles des jeunes filles enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram dans la ville de Chibok (nord-est) et qui sont toujours en captivité."La police nigériane a décidé de nous arrêter, d'arrêter des citoyens innocents qui sont sortis pour réclamer la libération des filles enlevées depuis près de quatre ans", a déclaré Mme Yesufu à l'AFP.La police nigériane a affirmé que plusieurs militants avaient été conduits au commissariat, parce qu'ils s'étaient "comporté violemment" pendant la manifestation."Il est important de souligner qu'ils n'ont été emmenés au poste que pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de désordres, car plusieurs d'entre eux se sont comportés violemment, brisant notamment des barrières de sécurité mises en place par la police", a déclaré un porte-parole de la police, Anjuguri Manzah.Selon la coordinatrice, une douzaine de personnes ont été arrêtées et retenues pendant quatre heures avant d'être libérées, sans avoir été maltraitées.Les insurgés de Boko Haram avaient enlevé 276 lycéennes de Chibok, déclenchant une vague d'indignation internationale et attirant l'attention du monde sur le conflit qui ravage le nord-est du Nigeria depuis près de dix ans.Les jeunes captives sont devenues le symbole de l'insurrection islamiste sanglante menée par Boko Haram.Le président Muhammadu Buhari, élu en 2015, s'est engagé à mettre fin au conflit et à libérer les jeunes filles là où son prédécesseur Goodluck Jonathan avait échoué.entre le gouvernement nigérian et Boko Haram, mais une centaine d'entre elles sont toujours retenues en otage.M. Buhari a annoncé à maintes reprises que Boko Haram était sur le point d'être vaincu, mais les jihadistes continuent de mener des attaques meurtrières contre les civils et les positions militaires dans le nord-est.Le groupe, dont le nom signifie "l'éducation occidentale est un pêché", a mené des campagnes sanglantes contre les professeurs et les étudiants dans le nord-est du Nigeria, où il veut installer son califat.Boko Haram, qui utilise les enlèvements de masse pour recruter, a enlevé des dizaines de milliers de personnes, que l'armée nigériane libère au fur et à mesure de la reprise de territoires auparavant occupés par les islamistes.Depuis 2009, le conflit a fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés au Nigeria.(©AFP / 23 janvier 2018 18h30)