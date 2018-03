Nigeria: le patron d'Eni accusé de corruption se dit "serein"

ENI

ROYAL DUTCH SHELL PLC

Rome - Claudio Descalzi, le patron du géant pétrolier et gazier italien Eni, s'est déclaré "serein" vendredi face à des accusations de corruption au Nigeria qui seront jugées le 14 mai par un tribunal de Milan (nord)."Je suis aussi serein parce que je sais ce que nous avons fait. Maintenant nous avons la possibilité de l'expliquer car il y a un procès", a déclaré M. Descalzi lors de la présentation du nouveau plan stratégique 2018-2021 à Londres.Quinze personnes physiques et morales figurent parmi les prévenus dans ce procès, dont le groupe italien Eni et son homologue anglo-néerlandais Shell.Seront également jugés, outre l'actuel patron d'Eni, son prédécesseur Paolo Scaroni, d'autres dirigeants et cadres des deux groupes, ainsi que l'ex-ministre nigérian du Pétrole, Dan Etete.La justice italienne soupçonne le versement de pots-de-vins lors de l'attribution en 2011, pour 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros), d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL-245.Le groupe italien avait récemment exprimé "sa pleine confiance" dans le fait que le procès "confirmera la justesse et l'intégrité de sa conduite"."Eni et Shell ont conclu la transaction avec le gouvernement sans l'implication d'intermédiaire. L'argent (...) a été déposé sur un compte possédé par le gouvernement nigérian", avait assuré le groupe, qui a régulièrement réaffirmé sa confiance à M. Descalzi.bur-ljm/fio/pid(©AFP / 16 mars 2018 13h18)