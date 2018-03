Nigeria: perpétuité pour deux suspects d'un double attentat à la bombe

Abuja - Un tribunal nigérian a condamné mercredi à la prison à perpétuité deux des suspects arrêtés en lien avec le double attentat qui a tué 12 personnes à Abuja lors de la cérémonie de la fête d'indépendance en 2010, a rapporté un journaliste de l'AFP.Charles Okah, le frère de Henry Okah, cerveau présumé de l'attaque, ainsi qu'un autre suspect, Obi Nwabueze, ont été reconnus coupables d'"actes de terrorisme" et de "financement d'actes de terrorisme" par la Haute Cour de justice fédérale, à Abuja.Tous deux ont toujours clamé leur innocence et affirmé avoir été arrêtés pour des motifs politiques.L'attentat de 2010 était survenu lors du rassemblement de chefs d'Etat étrangers et de personnalités venus célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du Nigeria.Henry Okah était à l'époque le leader présumé du Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger (Mend). Cette organisation était en conflit avec le gouvernement nigérian, auquel elle réclamait une meilleure redistribution des revenus du pétrole en faveur des habitants de la région du delta du Niger (sud).Il purge actuellement une peine de 24 ans de prison en Afrique du Sud où il a été condamné en 2013 pour le double attentat d'Abuja, et pour avoir organisé deux autres attentats ayant fait deux morts la même année, dans la ville de Warri (sud du Nigeria).Quatre autres suspects avaient été arrêtés en 2010 au Nigeria en lien avec cet attentat, dont Charles Okah et Obi Nwabueze. L'un d'eux est décédé en prison. Un autre, qui a opté pour un procès séparé, a été lui aussi condamné à la réclusion à perpétuité en 2013.Dans une décision de 145 pages, le juge Gabriel Kolawole a estimé que d'après les éléments fournis par l'accusation, Henry et Charles Okah avaient financé les attentats d'Abuja et de Warri.(©AFP / 07 mars 2018 20h14)