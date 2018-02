Nigeria/procès: majorité de membres présumés de Boko Haram libérés

Abuja - La justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram au terme de procès de masse où la majorité des personnes inculpées n'ont pu être condamnées faute de preuves suffisantes, a annoncé dimanche le ministère de la Justice.Des centaines de membres présumés du groupe jihadiste nigérian ont comparu cette semaine devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, une ville reculée de l'Etat du Niger, dans le centre du Nigeria.Au total, 1.669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avaient alors été libéré au bout de quelques jours.Un total de 45 avaient été condamnés à des peines allant de deux à 15 ans de prison et 28 cas avaient été renvoyés vers d'autres juridictions.Un groupe de 82 d'entre eux avaient plaidé coupable en échange d'un assouplissement de peine, certains étant relâchés après des années déjà passées en détention.Les autres dossiers avaient été renvoyés à une nouvelle audience.Un total de 475 membres présumés du groupe jihadiste, qui mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria ayant fait plus de 20.000 morts, n'ont finalement fait l'objet d'aucune poursuite "en l'absence de preuves suffisantes contre eux" et "ont été libérés", a déclaré le porte-parole du ministre de la Justice, Salihu Othman Isah.Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs Etats d'origine pour une "réhabilitation appropriée", a-t-il ajouté.Le tribunal a aussi ordonné à ces États de leur fournir "une réhabilitation dans un centre approprié" avant qu'ils ne retrouvent leurs familles. "Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés", a-t-il dit.Une des prévenues libérées, Lubabatu Yakubu, avait par exemple été arrêtée en 2014 à Numan, dans l'Etat d'Adamawa, dans le nord-est, deux jours après son mariage avec un combattant, qui l'avait aussitôt répudiée, puis accusée de complicité avec Boko Haram.Une autre femme, mère d'un nourrisson de trois mois, Mariam Mohammed, avait été emmenée dans la forêt de Sambisa (fief du groupe dans l'Etat de Borno) et mariée à onze ans. Elle avait été arrêtée par des soldats en 2014 alors qu'elle tentait de s'échapper.Par ailleurs, un jihadiste condamné en début de semaine à 15 ans de prison pour avoir participé à l'enlèvement par Boko Haram de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans l'Etat de Borno, a été condamné vendredi à 15 ans de prison supplémentaires.Les peines étant cumulatives, Haruna Yahaya, 35 ans, jugé coupable d'être le cerveau de l'enlèvement, "devra passer 30 ans en prison", selon le porte-parole du ministère de la Justice.Il est le premier combattant a être jugé pour l'enlèvement des 219 lycéennes, âgées de 12 à 17 ans, en avril 2014 alors qu'elles passaient leurs examens, un rapt qui avait soulevé une indignation mondiale.La majorité des procès, les premiers du genre au Nigeria, se sont déroulées à huis-clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme.Le gouvernement nigérian ne cesse de répéter que le conflit contre Boko Haram a pris fin, malgré la multiplication des attaques sur les villages ou d'attentats-suicides dans l'Etat du Borno (nord-est), épicentre des violences.L'armée avait notamment affirmé en début de semaine que le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, "avait pris les jambes à sou cou", déguisé en femme pour éviter d'être repéré, après une opération militaire.Vendredi, un triple attentat-suicide a fait au moins 19 morts et 70 blessés sur un marché aux poissons de Konduga, à une trentaine de km de Maiduguri, la capitale du Borno.(©AFP / 18 février 2018 12h28)