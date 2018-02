Nikon relève partiellement ses objectifs après un bond de son bénéfice net

NIKON

Tokyo - Le groupe japonais Nikon, en pleine restructuration du fait du déclin de son segment phare des appareils photo, a relevé jeudi ses prévisions annuelles d'activité et de bénéfice opérationnel après avoir vu son bénéfice net bondir de 56,7% sur les neuf premiers mois de son exercice.Entre avril et décembre, le bénéfice net de Nikon s'affiche à 22,3 milliards de yens (165 millions d'euros) pour un chiffre d'affaires en repli de 7,2% à 525,26 milliards de yens.Le bénéfice opérationnel a lui plus que doublé (+123,2%), atteignant 41,49 milliards de yens.Confronté à la concurrence des smartphones qui attaquent directement ses appareils photo compacts, Nikon a décidé de se concentrer sur les appareils haut de gamme, vendus en moins grand nombre mais à la rentabilité plus élevée.Il développe également d'autres secteurs à plus haute valeur ajoutée comme les appareils de mesure, les équipements de précision pour le secteur des semi-conducteurs et les équipements médicaux.Les résultats attendus de cette stratégie sont "en avance" par rapport aux prévisions, a expliqué le groupe dans un communiqué pour justifier le relèvement de ses objectifs, ajoutant également l'effet positif de la dépréciation du yen.En conséquence, Nikon vise désormais pour l'ensemble de son exercice clos en mars 2018 un bénéfice d'exploitation de 53 milliards de yens, au lieu de 45 milliards, et un chiffre d'affaires de 720 milliards de yens (-3,9% sur un an), contre 710 milliards auparavant.Il s'attend notamment à une hausse de ses bénéfices dans ses équipements pour les semi-conducteurs, grâce à des réductions de coûts et une amélioration de sa profitabilité. En revanche, la branche des appareils de mesure devrait reculer, conséquence des frais de restructuration liés au resserrement de son portefeuille de produits.En revanche, Nikon a maintenu sa prévision d'un bénéfice net de 30 milliards de yens, qu'il avait abaissée début novembre du fait d'une hausse attendue de coûts de restructuration liés à la fermeture de son usine chinoise d'appareils photo compacts, qui employait 2.300 personnes.Il table donc sur un bénéfice huit fois plus élevé que l'an dernier, sur la base des normes IFRS que le groupe a adopté durant cet exercice.Alors qu'il n'utilisait pas encore ces normes, Nikon avait publié une perte nette annuelle de 7,1 milliards de yens.Le groupe prévoit aussi de verser un dividende de 31 yens par action pour l'ensemble de l'exercice contre 16 yens par action sur l'exercice précédent.mhc/anb/dga(©AFP / 08 février 2018 08h22)