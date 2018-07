Nokia aidera T-Mobile à déployer la 5G aux Etats-Unis pour 3,5 mds USD

NOKIA

San Francisco - L'équipementier finlandais en télécoms Nokia va aider T-Mobile à déployer un réseau mobile 5G aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord conclu pour 3,5 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises.Nokia fournira à T-Mobile son offre de technologie 5G et aidera l'entreprise de télécommunications."Nous sommes pleinement impliqués dans la 5G", a commenté dans un communiqué le responsable des technologies chez T-Mobile, Neville Ray. "Et avec Sprint, nous pourrons aller encore plus loin", a-t-il ajouté.Les opérateurs nationaux des Etats-Unis Sprint et T-Mobile (filiale de Deutsche Telekom) ont annoncé leur intention de fusionner en début d'année pour former une nouvelle compagnie et lancer le déploiement d'un réseau mobile 5G très haut débit. La fusion doit encore être approuvée par les régulateurs.La 5G, cinquième génération de réseaux sans fil de communication, promet une circulation des données assez rapide pour permettre des services tels que la chirurgie à distance et les voitures sans conducteur, mais aussi de profiter de la vidéo et de la réalité virtuelle avec plus de facilité."Nokia et T-Mobile avanceront dans l'implantation à grande échelle des services de la 5G dans tous les Etats-Unis", a indiqué dans un communiqué le directeur de Nokia Ashish Chowdhary.T-Mobile représente une part essentielle des recettes financières de l'opérateur allemand Deutsche Telekom.T-Mobile et Sprint, filiale de SoftBank au Japon, sont actuellement respectivement les troisième et quatrième plus importants opérateurs nationaux des Etats-Unis.gc/mdl/ll/rsr/awa/esp(©AFP / 31 juillet 2018 07h45)