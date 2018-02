Nokia creuse sa perte nette en 2017 mais renoue avec les bénéfices opérationnels

NOKIA

Helsinki - L'équipementier finlandais en télécoms Nokia a annoncé jeudi avoir creusé sa perte nette en 2017 mais avoir renoué avec les bénéfices opérationnels lui permettant de relever ses prévisions à l'horizon de 2020, à l'approche des déploiements de réseaux 5G.Sur l'ensemble de l'exercice 2017, Nokia a fait état d'une perte nette de 1,49 milliard d'euros, doublée par rapport à 2016, imputable aux coûts d'exploitation dans un marché des réseaux en repli. Le chiffre d'affaires du groupe recule lui de 2%, à 23,1 milliards.Le groupe est cependant repassé dans le vert sur le plan opérationnel en dégageant un modeste bénéfice d'exploitation de 16 millions d'euros et anticipe une baisse du marché des réseaux en 2018 "inférieure" à ses prévisions précédentes.Les investisseurs ont salué ces chiffres, l'action gagnant 2,72% à l'ouverture de la Bourse d'Helsinki, à 08H00 GMT, dans un marché en hausse de 1,25%.Le résultat opérationnel a quasiment doublé par rapport à 2016, porté par le chiffre d'affaires de Nokia Technologies (brevets), en hausse de 94% sur un an à 1,1 milliard d'euros. En revanche, dans la branche réseau, le groupe enregistre une chute de 12% à 1,7 milliard d'euros faisant face à une "forte concurrence" en Chine.En juillet, le fabricant chinois de smartphones Xiaomi avait conclu un accord pour racheter un ensemble de brevets à Nokia.En décembre, l'équipementier finlandais avait annoncé avoir conclu un accord pluri-annuel de licences avec le géant chinois des télécoms Huawei dont les modalités n'ont pas été rendues publiques.- Investissements dans la 5G -Nokia escompte toujours un nouveau repli du marché en 2018 "mais à un degré moindre que prévu du fait de signes avant-coureurs d'une embellie de la conjoncture en Amérique du Nord" et confirme son objectif annuel de 1,2 milliard d'euros de coûts récurrents par an à partir de 2018."Les conditions de marché devraient s'améliorer significativement en 2019 et 2020, soutenues par les déploiements de réseaux 5G", a souligné le PDG Rajeev Suri, cité dans le communiqué.Nokia s'attend à des "pressions sur sa marge opérationnelle" due à l'accélération des investissements dans la 5G cette année et en 2019, avec des effets positifs sur sa rentabilité dès 2020. Conjugués aux autres axes stratégiques du groupe dans les logiciels et les brevets, "ces investissements (...) nous autorisent à escompter des résultats en hausse en 2020", selon le communiqué.Nokia table ainsi sur une marge opérationnelle comprise entre 9 et 11% en 2018 et de 12 à 16% en 2020, contre un peu plus de 15% au quatrième trimestre 2017.Son concurrent Ericsson a présenté mercredi des résultats annuels dans le rouge. Le suédois a essuyé en 2017 une perte nette de 35 milliards de couronnes (3,6 milliards d'euros), des résultats "bien inférieurs [aux] ambitions de long terme" du groupe en raison de dépréciations, de cessions qui grève son chiffre d'affaires et de la hausse continue de ses coûts opérationnels et de recherche et développement.En septembre, Nokia - qui a acquis son ancien concurrent franco-américain Alcatel-Lucent en 2016 - avait annoncé la suppression de 597 emplois d'ici 2019 dans ses filiales Alcatel-Lucent International et Nokia Solutions and Networks (NSN) sur deux sites français.gab-hdy/spi(©AFP / 01 février 2018 08h36)