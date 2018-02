Nokia: les syndicats signent le plan de suppression de postes

NOKIA

ALCATEL-LUCENT

Paris - Les organisations syndicales représentatives d'Alcatel-Lucent (Nokia) ont signé les mesures d'accompagnement prévues par le plan de suppression de plusieurs centaines d'emplois en France, tout en se prononçant contre sa justification économique, a-t-on appris mercredi de sources syndicales."Pour limiter les conséquences sur les salariés visés par les licenciements, toutes les organisations représentatives (CFDT, CFE-CGC et CGT) ont signé les mesures d'accompagnement issues de négociations parfois tendues", ont écrit les trois syndicats dans un communiqué commun.Cet accord "démontre la qualité du dialogue social qu'on a eu avec nos partenaires", s'est félicité une porte-parole de Nokia contactée par l'AFP.Lors d'un comité central d'entreprise (CCE) mardi d'Alcatel-Lucent International (ALUI), racheté début 2016 par Nokia, les organisations syndicales ont toutefois émis "à l'unanimité" un avis défavorable sur l'origine "économique" de la suppression de ces quelque 500 postes, a précisé à l'AFP Pascal Guihéneuf (CFDT).L'équation est complexe puisque le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne pourra être mis en oeuvre que lorsque Nokia comptera 4.200 emplois, alors qu'il n'employait que 4.013 personnes fin 2017. Pour appliquer le PSE, il lui faut donc embaucher et ainsi tenir un engagement pris au moment du rachat, devant le ministre de l'Economie d'alors, Emmanuel Macron, de "maintenir" les effectifs à 4.200 jusqu'à fin 2017 avec une part de la R&D (recherche et développement) à 2.500 postes."On est loin du respect des 4.200 pendant deux ans, mais on espère les avoir pendant au moins cinq minutes", a ironisé M. Guihéneuf, alors que le géant finlandais des télécoms a annoncé ce nouveau PSE le 6 septembre, cinq mois après un premier plan portant sur 400 postes.Le nouveau plan prévoit "des mesures de volontariat, avec une prime de volontariat en fonction de l'ancienneté", allant "de deux à six mois de salaire", ainsi que des "congés de reclassement", des "sommes d'argent pour la formation" et des aides à la "mobilité", selon les syndicats.Faute de volontariat suffisant, des départs "coercitifs" auront lieu, dans des conditions "moins favorables", a estimé M. Guihéneuf. Nokia a réaffirmé sa volonté de "privilégier le recours au volontariat".Depuis l'annonce du PSE, deux réunions tripartites ont été organisées à Bercy à l'automne. Une troisième réunion devait se tenir le 9 mars, lors de laquelle les syndicats souhaitent mettre l'accent sur les engagement "en termes d'activité", qui eux non plus, "n'ont pas été respectés", selon eux.la/lum/pb(©AFP / 28 février 2018 19h14)