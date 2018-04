Nokia plonge en Bourse malgré la réduction de ses pertes au 1T

NOKIA

ERICSSON

Helsinki - L'équipementier finlandais en télécoms Nokia plongeait jeudi à la Bourse d'Helsinki malgré une réduction de sa perte nette au premier trimestre, avec un ralentissement des ventes en Amérique du Nord.A 11h40 (08h40 GMT), l'action chutait de 6,92% à la Bourse d'Helsinki dans un marché étal.La perte nette du groupe, à 270 milliards d'euros, a été divisée par près de deux par rapport à la même période un an auparavant. C'est le cinquième trimestre consécutif du groupe.Son chiffre d'affaires a reculé de 9%, à 4,9 milliards d'euros, souffrant de taux de change défavorable.A l'approche des déploiements de réseaux 5G, "nous avons une visibilité claire sur les opérations 5G pour les déploiements commerciaux à grande échelle aux États-Unis au cours du second semestre de l'année", s'est félicité le PDG du groupe Rajeev Suri, cité dans le communiqué.Dans le secteur des réseaux, malgré des résultats mitigés sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 12% à 4,3 milliards d'euros et le profit de 87%, à 43 millions, Nokia revoit ses prévisions à la hausse, avec une augmentation de 6 à 9% de sa marge opérationnelle sur l'année.De janvier à avril, la marge opérationnelle dans les réseaux a enregistré une hausse de 4,6%."En ce qui concerne les licences, le chiffre d'affaires récurrent du premier trimestre est en hausse de 65% par rapport à l'année précédente, et nous prévoyons une forte croissance continue dans les mois à venir", a relevé M. Suri.En outre, Nokia, qui a conclu en décembre un accord pluri-annuel de licences avec le géant chinois des télécoms Huawei dont les modalités n'ont pas été révélées, voit d'autres opportunités dans l'octroi de licences de smartphones en Chine ainsi que dans le secteur automobile."La 5G arrive plus vite que prévu, les prévisions pour les réseaux ont été revues à la hausse et Nokia considère que sa croissance va être plus importante que celle du marché," a résumé dans un commentaire vidéo Mikael Rautanen, analyste chez Inderes.Sur le marché américain Nokia et son concurrent suédois Ericsson profitent également des sanctions imposées par l'administration Trump à leurs rivaux chinois.Selon M. Suri, il est trop tôt pour évaluer l'impact financier de ces sanctions. "Sur le long terme, il y a peut-être des opportunités principalement dans le domaine de la sécurité mobile et le secteur optique", a-t-il dit.ank-cbw/nas(©AFP / 26 avril 2018 09h05)