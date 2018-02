Nomination d'un nouveau directeur financier

Les détails concernant les comptes annuels seront publiés comme prévu le 5 mars 2018.

Sursee (Suisse), le 28 février 2018

Renseignements complémentaires :

CALIDA Holding SA

Reiner Pichler, CEO

Tél. : +41 41 925 44 49

Le groupe CALIDA opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé des marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie et des marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et du plein air. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.

Le conseil d'administration a nommé Sacha D. Gerber (43 ans) nouveau directeur financier et membre de la direction de CALIDA GROUP. Il succède ainsi à Thomas Stöcklin, dont le départ avait déjà été communiqué. Dans son rôle de CFO, M. Gerber relève directement de Reiner Pichler, CEO de CALIDA GROUP.Sacha D. Gerber est actuellement CFO / COO & Head of BU Foodservice chez Hero AG. Auparavant, il a travaillé pendant huit ans pour Swatch Group, notamment en tant que CFO pour diverses filiales.« La nomination de Sacha D. Gerber nous a permis de confier le poste clé de directeur financier de notre groupe à un manager très compétent, riche d'une vaste expérience, et cela pas uniquement dans la finance », a déclaré Reiner Pichler, CEO de CALIDA GROUP.Sacha D. Gerber prendra ses fonctions au plus tard en septembre 2018.Vous trouverez des informations plus détaillées sur la carrière de Sacha D. Gerber à l'adresse suivante : http:CV Sacha D. Gerber pdf tensid.ch / 28.02.2018 18h01)