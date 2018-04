Norvège: la production de pétrole recule en mars

Oslo - La production pétrolière de la Norvège, plus gros producteur d'Europe de l'Ouest, a reculé en mars à cause de problèmes techniques sur certains gisements, a annoncé jeudi la Direction norvégienne du pétrole.Le pays nordique a pompé 1,519 million de barils par jour (mbj) le mois dernier, selon une estimation encore provisoire, soit 2,9% de moins qu'en février et 5% de moins qu'attendu.Les ventes de gaz naturel ont en revanche augmenté, à 10,9 milliards de m3 sur l'ensemble du mois, soit 800 millions de m3 de plus qu'en février.Depuis le début de l'année, la production pétrolière norvégienne est inférieure d'environ 3% aux projections officielles.(©AFP / 19 avril 2018 08h27)