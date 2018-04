Norvège: le fonds souverain ne devrait pas investir dans les groupes non cotés (gouvernement)

Oslo - Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde avec plus de 1.000 milliards de dollars d'actifs, ne devrait pas investir dans les groupes non cotés, a estimé mardi le gouvernement, éconduisant ainsi ses gestionnaires.Dans son Livre blanc annuel sur les fonds de pension du pays, le ministère des Finances a écarté cette possibilité, invoquant notamment les coûts de tels investissements et leur transparence jugée insuffisante.Chargée de gérer l'énorme bas de laine du pays, la Banque de Norvège avait demandé la possibilité d'entrer dans des groupes non cotés, sous la forme d'investissements dans ou aux côtés de fonds de placement privé, au motif que le rendement pourrait y être un peu plus élevé.Mais la ministre des Finances Siv Jensen a dit non. "Cela est purement et simplement dû au fait que nous sommes attachés à l'image du fonds (...) surtout en matière de transparence", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.Le fonds, qui pesait 8.488 milliards de couronnes (près de 880 milliards d'euros ou 1.085 milliards de dollars) fin 2017, était placé à cette date pour 65,9% en actions, 31,6% en obligations et 2,5% dans l'immobilier.Le gouvernement a aussi redit son opposition à ce qu'il puisse investir dans des infrastructures non cotées, tout en laissant une porte entrouverte pour des placements de ce type dans le secteur des énergies renouvelables (parcs éoliens, fermes photovoltaïques).Le Livre blanc doit maintenant être examiné au Parlement, où le gouvernement de droite est minoritaire et peut donc être obligé à des compromis.(©AFP / 10 avril 2018 11h12)