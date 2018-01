Norvège: le gouvernement s'élargit avec un programme plus "vert"

Oslo - Le gouvernement minoritaire de droite norvégien a ouvert ses portes dimanche à un petit parti de centre droit, se dotant ainsi d'un programme plus "vert" avec la sanctuarisation d'espaces naturels convoités par l'industrie pétrolière.Reconduite au pouvoir après sa victoire étriquée aux législatives de septembre, la coalition regroupant les conservateurs de la Première ministre Erna Solberg et les populistes anti-immigration du parti du Progrès va s'ouvrir au parti Libéral.L'accord sur cette nouvelle plateforme gouvernementale "bleue-verte" a été annoncé par les trois chefs de partis après une dizaine de jours de négociations."La température est parfois montée mais l'ambiance a généralement été bonne", a déclaré Mme Solberg lors d'une conférence de presse.La nouvelle plateforme gouvernementale prévoit notamment la sanctuarisation, jusqu'à la fin de la législature en 2021, des eaux de l'archipel idyllique des Lofoten convoitées par l'industrie pétrolière.La Norvège est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest mais le sort du secteur pétrolier est l'objet d'incertitudes croissantes du fait de la baisse des cours depuis la mi-2014 et de l'accord de Paris sur le climat.Le parti Libéral a aussi obtenu la perpétuation jusqu'en 2021 des exemptions fiscales au profit des voitures électriques, domaine dans lequel la Norvège est très en avance.Le nouveau gouvernement tripartite a ainsi réaffirmé l'objectif ambitieux que tous les véhicules neufs vendus à compter de 2025 soient des voitures zéro émission."Cette plateforme prépare la transition verte", a assuré la cheffe des Libéraux, Trine Skei Grande.A la demande du parti, le pays nordique ouvre également la voie à l'accueil de davantage de réfugiés du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).Les élevages d'animaux à fourrure seront par ailleurs démantelés de manière contrôlée.La redistribution des portefeuilles ministériels entre les trois formations ne devrait pas être connue avant plusieurs jours.Même avec l'appoint des huit députés libéraux, la coalition restera minoritaire au Parlement avec 80 sièges sur 169 et elle devra encore chercher l'appui d'autres formations pour faire passer ses lois.Alliés traditionnels, les démocrates-chrétiens (8 députés) ont jusqu'à présent résisté aux sirènes d'une entrée au gouvernement.(©AFP / 14 janvier 2018 17h15)