Oslo - Les démocrates chrétiens norvégiens ont annoncé lundi qu'ils refusaient d'accorder leur confiance à la très controversée ministre de la Justice, ce qui pourrait entraîner la chute du gouvernement de droite à Oslo.Cette position du parti démocrate chrétien (KrF) signifie qu'une majorité parlementaire se dégage en faveur de la motion de défiance qui sera examinée mardi au Parlement contre Sylvi Listhaug, une élue de la droite anti-immigration (parti du Progrès, FrP), à l'origine d'un post Facebook offensant.Au-delà de Mme Listhaug, c'est vraisemblablement la survie du gouvernement qui est en jeu : selon les médias norvégiens, la Première ministre conservatrice Erna Solberg est déterminée à lier le sort de son gouvernement à celui de sa ministre de la Justice et à poser la question de confiance."Le comité national de KrF a indiqué que l'actuelle ministre de la Justice n'avait pas sa confiance", a déclaré le chef des démocrates chrétiens, Knut Arild Hareide, à l'issue d'une réunion des hauts dirigeants du parti convoquée pour examiner cette question."Il demande donc à Erna Solberg de prendre des initiatives pour éviter la motion de défiance demain au Storting", le Parlement norvégien, a ajouté M. Hareide.Il faisait ainsi allusion à une possible mutation de Mme Listhaug à un autre portefeuille, une éventualité jusqu'à présent exclue par la Première ministre, selon les médias.D'autres possibilités existent pour sauver le gouvernement dans les heures qui viennent : outre une -improbable- démission de Mme Listhaug, les démocrates chrétiens peuvent décider de voter la confiance au gouvernement après avoir tenté jusqu'au bout d'obtenir le départ de la ministre de la Justice.En cas de chute, la Constitution norvégienne ne prévoit pas d'élections législatives anticipées. Mme Solberg pourrait être reconduite au pouvoir ou celui-ci pourrait être confié au travailliste Jonas Gahr Støre.KrF soutient généralement le gouvernement de droite mais cette petite formation de centre droit a eu des démêlés avec Mme Listhaug.Très controversée mais soutenue par l'aile populiste du FrP, Mme Listhaug avait choqué en accusant le 9 mars sur Facebook les travaillistes de considérer que "les droits des terroristes sont plus importants que la sécurité de la nation".Elle leur reprochait de s'opposer à une proposition visant à pouvoir retirer la nationalité norvégienne, sans passer par un juge, aux individus menaçant les intérêts vitaux du pays.Or, les travaillistes ont eux-mêmes été les principales victimes de l'attaque la plus sanglante commise sur le sol norvégien depuis la Deuxième guerre mondiale.Le 22 juillet 2011, l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik -un temps membre du FrP- a tué 77 personnes dans une double attaque contre le siège du gouvernement à Oslo, alors dirigé par le travailliste Jens Stoltenberg, et contre un camp des Jeunes travaillistes sur l'île d'Utøya.Vivement critiquée, notamment par des rescapés de la tuerie, Mme Listhaug a finalement supprimé sa publication cinq jours plus tard, invoquant des problèmes de droits liés à une photo de shebab qui l'accompagnait, et présenté jeudi au Parlement des excuses qui n'ont pas satisfait l'opposition.phy/bds(©AFP / 19 mars 2018 17h52)