Nouveau PDG pour l'agence de crédit américaine Equifax

EQUIFAX

GENERAL ELECTRIC

New York - L'agence américaine de crédit Equifax a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau PDG après le piratage qui avait abouti l'an dernier au vol des données personnelles de plus de cent millions de clients aux Etats-Unis et dans le monde.Mark Begor, 59 ans, prendra ses fonctions le 16 avril. Il a notamment travaillé pour le conglomérat industriel General Electric et la banque d'investissement Warburg Pincus.Equifax, qui récolte et analyse les données personnelles de clients qui sollicitent un crédit, avait révélé début septembre une intrusion de mi-mai à fin juillet dans ses bases de données. Les informations personnelles (noms, numéros de sécurité sociale, dates de naissance...) de plus de 147 millions de clients américains avaient été dérobés, avait révélé à l'époque l'entreprise. Le piratage avait également touché des clients au Canada et au Royaume-Uni.Des enquêtes et des recours juridiques en nom collectif ("class action") ont été ouverts visant l'entreprise.Outre le piratage lui-même, une enquête avait été ouverte sur la vente d'actions par certains cadres dirigeants dans les jours ayant suivi la découverte de l'attaque.Un dirigeant d'Equifax, Jun Ying, qui était directeur informatique d'une des branches d'activité du groupe aux Etats-Unis, a été inculpé mi-mars de délit d'initié pour avoir exercé ses stock-options et liquidé ces titres bien avant l'annonce publique du piratage informatique, a annoncé la SEC, le gendarme de la BourseLe précédent PDG du groupe, Richard Smith, avait démissionné fin septembre ainsi que deux responsables de la sécurité informatique.jld/lo/LyS(©AFP / 28 mars 2018 15h03)