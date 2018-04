Nouveau bénéfice trimestriel pour Twitter

TWITTER

Washington - Le site de microblog Twitter est parvenu à dégager un bénéfice net pour le second trimestre consécutif, son chiffre d'affaires dépassant notamment les attentes et progressant sur un an de 21%, mais sa croissance pourrait ralentir, a-t-il dit mercredi.Le bénéfice net a atteint sur la période 61 millions de dollars comparé à une perte de 61,5 millions de dollars il y a un an et à un bénéfice de 91,1 millions au trimestre précédent.Le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 665 millions et le nombre d'utilisateurs a grimpé de 6 millions, à 336 millions.Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du Nord, s'est élevé à 0,16 dollar pour des attentes de 0,11 dollar.Malgré une hausse juste après la publication, le titre reculait en Bourse et perdait 3,91% à 29,28 dollars vers 15H40 GMT, après que Twitter a indiqué que la croissance pourrait ralentir au deuxième semestre.Le rythme "pour le reste de 2018 va ressembler à 2016 plus qu'à l'an dernier", a indiqué le directeur financier Ned Segal.Pour l'instant, a en revanche dit le patron Jack Dorsey, "nous sommes contents de nos progrès pendant ce trimestre, en particulier dans les domaines clés de notre activité. La croissance de notre chiffre d'affaires s'est accélérée et a entraîné un bénéfice meilleur que prévu, notre audience et l'engagement (des utilisateurs) ont continué à croître à mesure que nous avons amélioré le produit", a-t-il souligné lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.Twitter a ainsi rendu plus facile le fait de suivre des événements ou certains sujets, et a amélioré la "qualité de l'information", a indiqué M. Dorsey.- Publicité en hausse -Elément clé, les recettes publicitaires ont augmenté de 21% pour atteindre 575 millions de dollars.Ces deux trimestres consécutifs dans le vert viennent rassurer sur la santé financière de Twitter, qui a doublé cet automne la longueur des tweets à 280 caractères, et qui n'était auparavant jamais parvenu à être bénéficiaire.Après un engouement initial suivant son entrée en Bourse en novembre 2013, son action avait régulièrement reculé. Elle a toutefois progressé sur les six derniers mois de quelque 50%.Comme Facebook ou Google, son modèle économique est basé sur les recettes publicitaires, ciblées grâce aux données personnelles des utilisateurs."Ce premier trimestre a constitué un bol d'air frais pour les investisseurs qui ont patiemment attendu ce tournant après des années pénibles et on dirait que le train de la croissance de Twitter est de nouveau sur les rails", a commenté l'analyste Daniel Ives (GBH Insights) dans une note, qui relève que les annonceurs publicitaires se montrent désormais davantage prêts à se servir de cette plate-forme.Cette publication intervient alors que Facebook doit publier ses résultats mercredi après la clôture, toujours englué dans le scandale de la fuite de données personnelles vers la firme Cambridge Analytica.Interrogé sur ce sujet, Jack Dorsey a indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce types de déboires pour Twitter."Nous sommes différents (...) car Twitter est public et toutes nos données sont publiques, ouvertes à tous et notre activité en termes de données consiste juste à faire en sorte que les données en temps réel soient plus faciles à utiliser pour les marques, les chercheurs ou les organisations," a dit M. Dorsey."Nous ne fournissons aucune information personnelle identifiable qui ne soit pas déjà visible sur la plate-forme", a-t-il ajouté.jc/jld/LyS(©AFP / 25 avril 2018 16h26)