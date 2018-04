Nouveau contrat unique des partenaires sociaux chez BASF Suisse

Bâle (awp/ats) - Le groupe chimique allemand BASF s'est entendu avec les partenaires sociaux concernant un nouveau contrat unique pour ses six sites en Suisse. Celui-ci remplace le contrat de 2015 et est valable rétroactivement depuis le 1er janvier. Il s'étend jusqu'à fin 2021.Les nouveautés dans le contrat concernent la direction et les cas de maladie. BASF, Employés Suisse ainsi que les syndicats Syna et Unia ont indiqué jeudi dans un communiqué que les managers pourront à l'avenir renoncer à la saisie du temps de travail. Cette adaptation fait suite à une nouvelle réglementation au niveau légal.BASF étend en outre le paiement du salaire en cas de maladie à 730 jours. Les dispositions générales du contrat type restent inchangées. Elles règlent entre autres la protection des travailleurs contre le licenciement, le temps de travail et les vacances.Le nouveau contrat unique est valable pour les sites de BASF à Monthey, Bâle, Schweizerhalle, Holderbank, Kaisten et Pfäffikon.ats/al(AWP / 19.04.2018 14h54)