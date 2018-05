Nouveau directeur général pour Sony en Suisse et en Autriche

Zurich (awp) - Sony Consumer Electronics a nommé un nouveau responsable de pays pour la Suisse et l'Autriche. Adrian Price-Hunt succède dès le 1er juin à Martin Lage, qui a décidé de quitter l'entreprise pour fin mai après 22 ans passé en son sein, indique jeudi Sony dans un communiqué.Agé de 47 ans, M. Price-Hunt sera responsable de la stratégie de distribution locale pour les activités Consumer, ainsi que de toutes les activités opérationnelles. Actif depuis 21 ans chez le groupe nippon, le Britannique d'origine a notamment dirigé le secteur Finance & Operations chez Sony Nordics et était dernièrement à la tête du contrôle et de la planification d'entreprise (Head of Corporate Planning & Control) chez Sony Europe.yr/dm/tn/lk(AWP / 03.05.2018 11h00)