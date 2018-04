Nouveau directeur pour l'Association des pharmas en Suisse

Zurich (awp/ats) - Changement à la tête de l'Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse (vips). Ernst Niemack succédera le 1er juillet à Thomas Binder à la présidence de l'association. M. Binder a officié pendant huit ans à ce poste.Il incombera à Ernst Niemack "de développer et de mettre en oeuvre la stratégie du comité directeur et de faire progresser l'association, qui réunit les plus grandes entreprises pharmaceutiques de Suisse", indique la vips dans un communiqué diffusé mardi, jour de l'assemblée générale à Zurich.Âgé de 52 ans, Ernst Niemack occupe depuis début 2018 le poste de Senior Healthcare Consultant auprès d'EDG Consulting, dans le canton de Zoug. Il a auparavant été pendant 11 ans directeur Suisse & Autriche de Mylan (anciennement Abbott), notamment.Le président de la vips Marcel Plattner a remercié Thomas Binder pour le travail accompli. Ce dernier restera à la disposition de l'association à titre transitoire jusqu'à la fin de l'année.ats/lk(AWP / 24.04.2018 18h05)