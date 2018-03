Nouveau patron pour Nestlé Waters Suisse

Henniez VD/Vevey VD (awp/ats) - Alessandro Rigoni prend les rênes de Nestlé Waters Suisse. Il succède à Andrea Stoffel qui a fait valoir son droit à la retraite.L'actuel responsable de la division Chocolat auprès de Nestlé Suisse prendra ses nouvelles fonctions au mois d'avril, a indiqué mardi l'entreprise vaudoise dans un communiqué. Il a intégré le groupe veveysan en 2006, après avoir oeuvré pour Philip Morris, Hero Suisse et Maestrani. Andrea Stoffel part lui à la retraite, après une carrière de plus de 30 ans au sein de Nestlé.Nestlé Waters Suisse emploie 270 collaborateurs. Il produit les trois marques helvétiques Henniez, Cristalp et Romanette.ats/rp(AWP / 27.03.2018 09h37)