Nouveau président pour la faîtière Scienceindustries

Zurich (awp) - Scienceindustries a un nouveau président. Réunis vendredi à Viège en assemblée générale, en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard, les membres de l'association faîtière des industries chimique, pharmaceutique et des biotechnologies, ont élu à la présidence Matthias Leuenberger. Oeuvrant chez Novartis, il succède à Gottlieb Keller.Thomas Früh, qui travaille pour le compte de Bachem, accède pour sa part à la vice-présidence, précise Scienceindustrie. Plusieurs nouveaux venus ont par ailleurs rejoint le comité de l'association, à savoir Frank Höfflin de Sika, René Kissling de Roche, Christian Kohlpaintner de Clariant, Roman Mazzotta de Syngenta, Felix Reiff de Bayer (Suisse) et Andreas Walde de Vifor Pharma.Dans son dernier discours, le président sortant a plaidé en faveur de l'ouverture économique, soutenant la signature de nouveaux accords de libre-échange avec des pays tels que Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, la Russie, tout comme les Etats-Unis. "La forte dépendance à l'égard des marchés étrangers, avec la pression permanente à l'innovation qui va de pair, expliquent pourquoi notre industrie a grand besoin de l'ouverture des marchés et d'un état d'esprit libéral", a insisté Gottlieb Keller.Evoquant le thème de la protection du climat, M. Keller a relevé la réduction significative des rejets de gaz à effet de serre du secteur. Ce dernier quitte la présidence de Scienceindustries après quatre années d'exercice.vj/al(AWP / 18.05.2018 15h07)