Nouveau record de ventes du tchèque Skoda Auto en 2017

Le constructeur automobile tchèque Skoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, a annoncé mardi avoir vendu en 2017 un nombre record de 1.200.500 voitures, en hausse de 6,6% par rapport à 2016.Skoda Auto a ainsi franchi, pour la quatrième fois d'affilée, le seuil d'un million d'unités vendues en un an, après 1,037 million en 2014, 1,055 million en 2015 et 1,126 million l'année dernière."L'année 2017 a été la meilleure dans l'histoire de notre société longue de 122 ans", s'est félicité le président de Skoda Auto, Bernhard Maier, dans un communiqué.Rien qu'en décembre 2017, le constructeur tchèque a vendu 107.500 voitures (+19,2%), enregistrant aussi le meilleur résultat pour le dernier mois de l'année dans l'histoire de la marque.La Chine a été en 2017 le premier marché à l'exportation pour Skoda Auto, avec 325.000 unités vendues (+2,5%), devant l'Allemagne (173.33, + 4,9%), précise le constructeur.L'industrie automobile est le principal moteur de l'économie tchèque, très dépendante des exportations.Outre le constructeur national Skoda Auto, la République tchèque accueille sur son sol des usines du sud-coréen Hyundai et de la joint-venture TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile).(©AFP / 16 janvier 2018 14h36)