Nouveau record pour l'aéroport de Dubaï en 2017: 88,2 millions de passagers

L'aéroport international de Dubaï a confirmé en 2017 sa position de leader mondial pour le nombre de passagers internationaux avec un nouveau record de 88,2 millions de voyageurs, a annoncé lundi le groupe Dubai Airports.Le principal aéroport de cet émirat du Golfe, situé entre l'Europe et l'Asie, a vu sa fréquentation augmenter de 5,5% par rapport à 2016, précise un communiqué du groupe.Plateforme d'Emirates, l'une des plus grandes compagnies aériennes internationales, l'aéroport de Dubaï était devenu le premier du monde en termes de passagers internationaux lorsqu'il avait surpassé celui de Londres-Heathrow en 2014.En 2017, 88,2 millions de passagers sont passés par l'aéroport international de Dubaï, alors qu'ils avaient été 83,6 millions l'année précédente.Le record a été battu en dépit de l'interdiction temporaire des ordinateurs en cabine imposée par les Etats-Unis sur certains vols en provenance de pays arabes et de la Turquie.(©AFP / 05 février 2018 08h37)