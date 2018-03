Nouveau report de l'arrivée du métro à Aubervilliers, une "preuve de mépris" pour la maire

La RATP a annoncé mercredi un nouveau report du prolongement de la ligne 12 du métro parisien, au grand dam de la maire PCF d'Aubervilliers qui y voit une "preuve manifeste de mépris" pour sa ville, la Seine-Saint-Denis et la banlieue.La RATP a confirmé à l'AFP que le "chantier de la future station Mairie d'Aubervilliers, où est menée une opération complexe de congélation des sols, a connu des difficultés techniques", si bien que "la mise en service de fin 2019 ne pourra être tenue".Le prolongement de la ligne 12 jusqu'à Aubervilliers devait initialement être achevé fin 2017 mais la RATP avait annoncé en octobre 2014 devoir repousser de deux ans sa mise en service.Dans une déclaration prononcée à l'ouverture du conseil municipal mercredi soir, et transmise à l'AFP, Mériem Derkaoui a fustigé un retard "incompréhensible et inadmissible".L'édile a rappelé qu'Aubervilliers attendait son métro "depuis des décennies" et que le chantier, dont le premier coup de pioche remonte à 2012, avait créé d'importantes nuisances et difficultés de circulation."Comment ne pas interpréter cela comme une preuve manifeste de mépris à l'égard d'Aubervilliers, de la Seine-Saint-Denis et de la banlieue?", a ajouté Mme Derkaoui.En raison du préjudice "important" causé aux habitants comme aux commerçants, la municipalité prévient qu'elle "engagera toutes les dispositions juridiques nécessaires pour que l’État, le Stif (ex-Syndicat des transports d'Ile-de-France, ndlr) et la RATP prennent pleinement leurs responsabilités".La première élue demande également à être reçue en délégation par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Elle réclame enfin la désignation d'une commission d'experts indépendants pour "obtenir des échéances quant à la fin du chantier"."Actuellement, les équipes de Vinci modifient le dispositif de congélation au sein du chantier de la future station Mairie d'Aubervilliers. Cette opération sera terminée à l'été 2018. En fonction des résultats obtenus, un nouveau calendrier des travaux pourra être totalement stabilisé", a indiqué la RATP.La Régie précise qu'en revanche les travaux de la station Aimé Césaire, également située sur la commune d'Aubervilliers, "avancent bien".(©AFP / 29 mars 2018 09h03)