Nouveau responsable pour CFF Infrastructure

Zurich (awp) - Jacques Boschung intégrera dès le 1er janvier 2019 la direction des CFF, en qualité de responsable Infrastructure. Le Fribourgeois succède à Philippe Gauderon, qui prendra sa retraite à la fin 2018.Agé de 50 ans, Jacques Boschung dispose d'une expérience diversifiée de l'encadrement dans les domaines de l'industrie et du développement de grandes entreprises fortement orientées clientèle. Il remplit ainsi "des conditions importantes pour diriger la division Infrastructure", indiquent mardi les CFF dans un communiqué.Forte de 10'000 collaborateurs, cette unité est responsable de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux ferroviaire, électrique et de télécommunication. L'un de ses projets les plus importants est le rapprochement de la clientèle et l'orientation systématique vers les attentes de la clientèle et les innovations.Jacques Boschung a étudié la physique à l'Université de Lausanne. Il travaille depuis plus 20 ans pour de grandes entreprises informatiques américaines. Actuellement vice-président senior (Senior Vice President) pour les alliances globales et les entreprises de télécommunications en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique chez Dell Technologies, il s'occupe notamment de l'infrastructure et des services informatiques de grandes entreprises de télécommunications actives dans le monde entier et ayant leur siège en Europe.Pour mémoire, après 23 ans passés au service des CFF, dont une dizaine en qualité de responsable Infrastructure, Philippe Gauderon avait "exprimé le souhait de prendre une retraite anticipée", selon un communiqué des CFF diffusé mi-mars.tn/jh(AWP / 22.05.2018 14h45)