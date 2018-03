Nouveau tir de missile sur le sud de l'Arabie saoudite, un blessé

Ryad - La défense anti-aérienne saoudienne a intercepté samedi un missile balistique tiré par les rebelles yéménites sur la ville de Najrane, dans le sud de l'Arabie saoudite, a indiqué depuis Ryad la coalition militaire intervenant au Yémen, faisant état d'un blessé de nationalité indienne.Le missile a été détecté à 10H16, heure saoudienne (O7H16 GMT), a précisé le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki. "Le missile a été tiré en direction de Najrane de manière aveugle et dans le but de toucher des zones habitées", a-t-il déclaré à l'agence officielle saoudienne SPA."Il a été intercepté avec succès et des débris sont tombés sur des quartiers d'habitation blessant légèrement un ressortissant indien", a dit le porte-parole de la coalition.Il a réitéré les accusations concernant un soutien militaire de l'Iran aux rebelles yéménites visant à "porter atteinte à la sécurité de l'Arabie saoudite, de la région et du monde".Le tir de missile avait été annoncé auparavant par la télévision publique saoudienne Al-Ekhbariya.A Sanaa, l'agence Saba, contrôlée par les rebelles Houthis, a affirmé que l'engin avait été dirigé contre un camp de la Garde nationale saoudienne à Najrane.Elle a ajouté que l'engin de type Badr-1 a fait des morts et provoqué des dégâts dans le camp saoudien.Il s'agit du deuxième tir de missile sur le sud de l'Arabie saoudite depuis la salve de sept missiles tirés dimanche en direction de Ryad et d'autres villes saoudiennes.Jeudi, la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient contre les rebelles au Yémen depuis trois ans a annoncé l'interception d'un missile tiré en direction de la ville de Jazane, dans le sud saoudien.A Sanaa, l'agence Saba affirmait que ce tir avait visé des structures du géant pétrolier Aramco dans cette ville.Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné mercredi "dans les termes les plus forts" l'attaque aux sept missiles lancée par les Houthis contre l'Arabie saoudite, expliquant qu'elle posait une menace pour la sécurité régionale.Un ressortissant égyptien a été et deux autres blessés par des débris de l'interception de l'un des sept missiles au dessus de Ryad, selon les autorités saoudiennes.La coalition a accusé l'Iran de fournir ces missiles aux Houthis et menacé de s'en prendre directement à ce pays. Téhéran a nié les accusations saoudiennes.L'intensification de tirs de missiles sur le royaume saoudien coïncide avec le troisième anniversaire de l'intervention militaire de la coalition au Yémen.Depuis mars 2015, près de 10.000 personnes ont été tuées et plus de 53.000 blessées au Yémen, théâtre de la "pire crise humanitaire" du monde, selon l'ONU.(©AFP / 31 mars 2018 11h00)